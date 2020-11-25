Энтони Блинкен, уже выдвинутый Джо Байденом на пост госсекретаря, рассказал, что его дед бежал из России.

Согласно его словам, его дед – Морис Блинкен, бежал от погромов из России и начал новую жизнь в США. Он отмечает, что США стали для его семьи «последней и лучшей надеждой». Отец Энтони, Дональд Блинкен, служил в армии США во Второй мировой войне. После этого он стал американским послом.

Жена Дональда Блинкена бежала из коммунистической Венгрии. Затем она стала помогать остальным беженцам попасть в США.

Сам Энтони, как отмечается, является уроженцем Нью-Йорка, он известен, в том числе, как жесткий критик России. Ещё в 80-е годы он критиковал проведение советских газопроводов на Запад. В настоящее время он является одним из авторов санкционной политики, проводимой США в отношении России. Также он требует ужесточения политики по отношению к России и призывает к её полной изоляции.