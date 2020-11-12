Актер и музыкант Михаил Боярский считает Гарика Харламова, Сергея Светлакова и Михаила Галустяна отличными юмористами, которые неоднократно демонстрировали свой высокий уровень в этой сфере. Но вот в серьезном кино они сниматься не должны, так как не сумеют сыграть характер.

В своем Инстаграм-аккаунте Боярский назвал всех троих юмористов профессионалами, которые умеют замечательно «похулиганить на сцене». Актер особо отметил Харламова и его персонажа Эдуарда Сурового, проделки которого назвал высоким уровнем юмора.

Но по мнению Боярского, серьезный кинематограф комикам не подходит. Они не смогут сыграть настоящий характер так, как это сделал, к примеру, Ролан Быков в фильме «По семейным обстоятельствам» или Павел Луспекаев в телеспектакле «Мертвые души».

Напомним, что Михаил Боярский не снимается в кино с 2016-го года. Но он по-прежнему занимается своим любимым делом в Санкт-Петербургском театре.