читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Семейные пары Московской области, которые отпраздновали в этом году «золотую свадьбу» либо живут вместе 55, 60, 70 и более лет, могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. Об этом рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

В подтверждение своих слов она поведала о том, что средства уже получили 9 700 пар. Также она пояснила, что для получения выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением. На это парам, отпраздновавшим юбилей совместной жизни, дается 12 месяцев.

Рассказала Фаевская и о размерах единовременных выплат. За 50-летие в браке выплачивается 5 000 рублей. Если пара прожила вместе 55, 60, 65 или 70 лет, то она получит 6, 7, 8 и 9 тысяч соответственно. Деньги выдаются тому из супругов, кто подает заявление.

Вам может понравиться

McDonald’s в Москве введет систему входа по QR-коду

Все московские рестораны «Макдональдс» присоединятся к программе, разработанной столичным правительством и предусматривающие… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Алтайском крае сменили место организации ковидного госпиталя

В мэрии Барнаула заявили, что торговый центр «Геомаркет» оказался непригодным для переоборудования… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Белый дом поддержал Австрию и Францию в борьбе с терроризмом

Соединенные Штаты высказали поддержку европейским государствам, пострадавшим от терроризма. Советник американского президента… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 ноября – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 3 ноября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 15 °C |