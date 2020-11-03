Семейные пары Московской области, которые отпраздновали в этом году «золотую свадьбу» либо живут вместе 55, 60, 70 и более лет, могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. Об этом рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

В подтверждение своих слов она поведала о том, что средства уже получили 9 700 пар. Также она пояснила, что для получения выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением. На это парам, отпраздновавшим юбилей совместной жизни, дается 12 месяцев.

Рассказала Фаевская и о размерах единовременных выплат. За 50-летие в браке выплачивается 5 000 рублей. Если пара прожила вместе 55, 60, 65 или 70 лет, то она получит 6, 7, 8 и 9 тысяч соответственно. Деньги выдаются тому из супругов, кто подает заявление.