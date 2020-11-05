В красноярской краевой больнице рассказали о беременной пациентке, которая попала к ним с коронавирусом. Имя женщины они раскрывать не стали.

Как сообщается, женщина заболела, находясь на седьмом месяце беременности, во время своей свадьбы. За неделю до мероприятия они встретились с друзьями, у которых позже выявили коронавирус. Однако свадьбу отменять не стали, так как все уже были контактными, и попросили лишь не приходить старшее поколение, пообещав отметить с ними позже.

На следующий день после свадьбы женщина заметила у себя симптомы болезни, но решила, что просто переволновалась. Однако затем пропало обоняние, и они вызвали «скорую помощь». У женщины заподозрили пневмонию и отправили её в больницу. Диагноз подтвердился – у женщины было поражено уже 20% лёгких.

Женщину положили в больницу, и, по её словам, она была в ужасе от увиденного – много больных, которые мучились и бесконечно кашляли. Врачи, санитары и медсёстры без перерыва заботились о больных и переживали за каждого.

Пациентка пролежала в больнице девять дней, был собран консилиум, чтобы выбрать подходящее лечение и не вызвать преждевременные роды. После этого её перевели в отделение пульмонологии, и, когда женщине стало лучше, её выписали.