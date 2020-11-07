Джо Байден, участник президентской гонки в США от демократов, не исключил получения более 300 голосов выборщиков, как только завершатся все подсчеты.

Согласно его словам, имеющиеся цифры уже демонстрируют, что он выиграл в данных выборах, так как ему удалось победить в Неваде и Аризоне. Байден добавил, что он может набрать свыше 300 голосов, заявив, что получил поддержку свыше 74 000 000 граждан США – это рекордный результат за всю историю страны.

Бывший вице-президент также успокоил своих сторонников, дав им обещание, что не позволит никому прекратить подсчеты. Однако он напомнил американцам, что они могут быть оппонентами друг другу, но не врагами. В наличии разногласий по тому или иному вопросу нет ничего плохого, считает Байден.