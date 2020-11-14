На одной из программ проекта «Голос» произошел курьезный случай. Исполнитель Баста, который является одним из наставников, нечаянно ударил Полину Гагарину по лицу микрофоном.

Произошел этот курьез, когда одна из конкурсанток Кристина Светличная исполняла песню Гагариной «Радуга». К девушке не повернулся ни один из наставников, но Полине захотелось ее поддержать. Она вышла на сцену и предложила участнице проекта спеть вместе с ней. В результате получился неплохой дуэт.

Рэпер Баста также решил совершить благородный поступок и помочь девушкам сойти вниз со сцены. Он протянул руку Гагариной, но при этом задел ее микрофон, нанеся нечаянный удар по лицу. Полина среагировала моментально – «Господи, ты чуть не выбил мне зуб», – заявила он рэперу. На что тот внимательно присмотрелся к ее улыбке и сказал, что все зубы на месте. Также он извинился за свою неосмотрительность.