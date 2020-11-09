В минувшее воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Шуши, являющийся одним из важнейших стратегических оплотов обороны Нагорного Карабаха, взят под контроль азербайджанскими военными. Сегодня в официальном аккаунте Минобороны страны на сервисе YouTube появилась видеозапись с кадрами захваченного населенного пункта.

На записи зафиксированы лишь пустые улицы города. Также на ней можно увидеть здание городской администрации, над которым установили азербайджанский флаг.

Напомним, что ранее сообщалось, что Армения опровергает заявление о захвате Шуши. Известно, что уже сутки азербайджанские войска предпринимают попытки войти в город. Некоторые из них удаются, но Армия обороны НКР отбрасывает противника назад.

Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что если Армения не освободит Нагорный Карабах, его войска доберутся до Степанакерта и продолжат воевать до победы.