Британская пресса выдала на-гора хвалебную статью об эсминце Dragon, который совсем недавно гостил в акватории Черного моря. Учитывая, что это не первая такая публикация, можно смело сказать, что Великобритания пытается наработать себе авторитет, рассказывая о несуществующих столкновениях с российским флотом.

Так, издание UK Defence Journal громко заявило, что британский эсминец призван обеспечить свободное судоходство в Черном море. При этом оно сослалось на «старые и проверенные временем» правила.

Напомним, что эсминец Dragon зашел в Черное море в октябре. После этого он дважды посетил украинский порт Одесса, а также по одному разу побывал в Батуми и Констанце. Все это время его перемещения отслеживали боевые корабли РФ и боевая же авиация. Россия сразу объявила об этом, однако британцы ответили, что действуют в строгом соответствии с конвенцией Монтрё.

Издание напомнило также подобные события двухлетней давности, связанные с другим эсминцем – HMS Duncan. Тогда, по словам автора статьи, корабль «атаковали 17 боевых самолетов». Хотя на самом деле атаковать эсминец никто не собирался – его сопровождение с привлечением истребителей осуществлялось в обычном режиме.