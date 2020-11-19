Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Добровольцы из Армении, которые прошли войну за Нагорный Карабах, рассказали в Сети о своих впечатлениях. По словам многих из них, практически с первого дня бойцам пришлось сталкиваться с множеством проблем, связанных как с оснащением военнослужащих, так и с их организацией.

Первое, что не понравилось большинству добровольцев – это отсутствие экипировки, которую им никто не торопился выдавать. Подразумевалось, что раз уже добровольцы сами вызвались воевать, то и снаряжение для себя они как-то раздобудут. Оружие выдавали, но это были старые пистолеты и автоматы, многие из которых даже не работали.

Кроме того, по словам добровольцев, большинство подразделений было укомплектовано далеко не полностью. Во многих ротах состояло до 60 человек. Причем многие из них – это местные, которые на ночь расходились по домам, а утром вновь возвращались воевать. Бойцы считают, что именно недоукомплектованные подразделения стали одной из основных причин, по которым Азербайджан одержал победу.

Вам может понравиться

«Яндекс» впервые раскрыл свои «внутренние принципы»

Представители компании «Яндекс» разместили список внутренних принципов, на которые должны ориентироваться все… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

810 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

Представители оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Подмосковье сообщили вчера, 16 ноября,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Самолеты Ил-76 ВКС РФ перебрасывают саперов в Нагорный Карабах

В задачи российских миротворческих сил входит не только мониторинг соблюдения соглашений о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 19 ноября – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 5 °C |