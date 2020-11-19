Добровольцы из Армении, которые прошли войну за Нагорный Карабах, рассказали в Сети о своих впечатлениях. По словам многих из них, практически с первого дня бойцам пришлось сталкиваться с множеством проблем, связанных как с оснащением военнослужащих, так и с их организацией.

Первое, что не понравилось большинству добровольцев – это отсутствие экипировки, которую им никто не торопился выдавать. Подразумевалось, что раз уже добровольцы сами вызвались воевать, то и снаряжение для себя они как-то раздобудут. Оружие выдавали, но это были старые пистолеты и автоматы, многие из которых даже не работали.

Кроме того, по словам добровольцев, большинство подразделений было укомплектовано далеко не полностью. Во многих ротах состояло до 60 человек. Причем многие из них – это местные, которые на ночь расходились по домам, а утром вновь возвращались воевать. Бойцы считают, что именно недоукомплектованные подразделения стали одной из основных причин, по которым Азербайджан одержал победу.