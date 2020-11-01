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Россия отказалась от размещения миротворческих сил на территории Карабаха без согласования с Азербайджаном.

Из-за отказа России в размещении миротворческих сил премьер-министра Армении отправил официальное обращение Владимиру Владимировичу Путину с просьбой определения вида помощи Армении. В своем письме Пашинян ссылается на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией, который был подписан в 1997 году.

Предполагается, что на фоне обращения будет организовано собрание рабочей группы ОДКБ. Пока Кремль никаких официальных ответов не давал. По мнению экспертов, размещение российских сил на территории Армении не даст результата, так как Азербайджан не наносит удар по Армении. А территория Нагорного Карабаха российскими военными защищаться не будет.

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