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Российские системы радиоэлектронной борьбы не сумели справиться с турецкими дронами, которые активно использовал Азербайджан в ходе войны за Нагорный Карабах. Поэтому руководство Армении решило отдать предпочтение системам, изготовленным в Германии.

Об этом написало сразу несколько изданий. Авторы публикаций утверждают, что причиной недовольства армянских властей, стала низкая эффективность средств РЭБ против беспилотных аппаратов. Они заявили, что БПЛА из Турции и Израиля умело уничтожали практически любую технику и при этом системы радиоэлектронной борьбы не стали для них препятствием.

Сейчас известно, что Армения подписала контракт на поставку систем РЭБ из Германии. Первые комплексы поступят в ее распоряжение в самое ближайшее время.

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