Военный эксперт Михаил Александров, который представляет Центр военно-политических исследований МГИМО, рассказал, что одна из главных причин поражения Армении в Нагорном Карабахе заключается в том, что она много лет не уделяла никакого внимания реформированию армии и новым видам вооружения.

По мнению эксперта, Армения, как и любой другой победитель в войне, поторопилась почивать на лаврах. После победы в 90-х годах минувшего столетия она начала считать себя самой сильной в регионе и решила, что этого достаточно для таких же искрометных побед в будущем.

Александров уверен, что этим воспользовался Запад, который привел к власти Никола Пашиняна. Нынешний премьер также не особо занимался армией. Купить несколько «Искандеров» и на этом успокоился. Хотя эти ракетные комплексы никак не могли обеспечить ему победу в войне. Даже если бы их активно задействовали, то смогли бы разрушить несколько зданий, но все закончилось с таким же результатом, как и сейчас.

Кроме того, эксперт ставит в вину Пашиняну то, что он рассорился с Россией. Азербайджан же все годы после поражения готовился к реваншу, покупал современное вооружение и укреплял войска. При этом он продолжал дружеские отношения с РФ, видя в ней партнера во многих сферах. Именно поэтому шансы победить у Баку были гораздо выше. Чем он и воспользовался.