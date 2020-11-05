Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему она не носит маску для защиты от коронавируса.

Согласно её заявлению, у неё есть маска, и не простая, а со стразами и инициалами АВ. Однако она её не носит, так как не желает привлечения лишнего внимания к себе. Кроме того, она критически относится к самой идее ношения масок.

Так, Волочкова сообщила, что считает маску большим рассадником инфекций, которыми приходится дышать человеку. Меры предосторожности же она назвала «политической игрой», от которой страдают простые люди. Также балерина отметила, что не может представить, чтобы зрители на её выступлении находились в масках и «презервативных» перчатках.

Вынужденный отказ от сцены Волочкова назвала «большим мытарством», также она сообщила, что ограничения из-за коронавируса сильно сказываются на тех, кому нужна постоянная физическая нагрузка. Сама балерина, впрочем, тренируется в своём доме, на втором этаже которого есть зал.