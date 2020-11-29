Эксперт Себастьян Роблин написал в публикации для издания The National Interest, что американские эсминцы-невидимки Zumwalt – это проект, у которого нет перспективы. Он заметил, что на их создание было потрачено более 20 миллионов долларов, но уже первый спуск на воду указал на целый ряд недостатков этих боевых кораблей.

Эксплуатация каждого из эсминцев обходится США в 4,5 миллиона долларов ежегодно. При этом довольно часто выявляются все новые проблемы. Корабли вдруг теряют ход в длительном плавании, в них неестественно быстро изнашиваются турбины. Кроме того, оказалось, что на Zumwalt можно установить современные пушки и гиперзвуковые ракеты только после проведения дополнительной модернизации. Которая тоже потребует серьезных финансовых затрат.

Эксперт заявил, что единственную пользу из эсминцев можно извлечь, если оставить их такими, как есть, но изменить предназначение. В качестве примера он предложил наделить корабли функциями корректировщиков, для выполнения которых вполне подойдут имеющиеся на борту радары.