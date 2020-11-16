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Недавно в Сети появилась информация, что бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко сомневается в том, что юморист является биологическим отцом сына Татьяны Брухуновой.

В качестве доказательства указывалось, что Петросян является мужчиной пожилого возраста, у него не идеальное здоровье, и выражалось сомнение, что у него полноценно работают репродуктивные функции. Брухунова, в такой ситуации, могла забеременеть и от другого мужчины. Подобного мнения якобы придерживается не только Степаненко, но и дочь Петросяна Викторина.

Недавно адвокат Степаненко официально заявил, что ни она сама, ни Викторина не имеют отношения к слухам об отцовстве Петросяна. Также отмечается, что они никогда не комментировали ребёнка Брухуновой, и эта тема их в принципе не волнует. Волновать она должна лишь Петросяна.

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