читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дженнифер Лопес предстала полностью обнажённой на видеозаписи в Instagram.

Впрочем, все откровенные места певица прикрывает руками, поэтому видео выглядит достаточно прилично. В кадре Лопес демонстрирует своё тело с разных ракурсов – обнажённую грудь, талию и бёдра. Видеозапись сопровождается отрывком из ещё не изданной песни певицы под название In the Morning.

Как отмечается, публикация связана с запуском нового косметического бренда певицы. Привлечь внимание к бренду столь откровенными кадрами Дженнифер решила ещё и потому, что первой будет представлена линейка косметических средств, разработанная для ухода за кожей тела.

Поклонники пришли в восторг от фигуры 51-летней певицы и отметили, что она совершенно не выглядит на свой возраст.

Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге пенсионерка избила полицейского из-за отсутствия маски

В Санкт-Петербурге в отношении 58-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело за…
  • Анна
  • 24.11.2020
  • читать 1 минуту

Армия России на юге получит новейший «Палантин» для радиоэлектронной борьбы

В издании «Известия» сообщили, что ЮВО скоро получит на вооружение современный комплекс…

Военный самолет США устроил провокацию, пролетев над боевыми кораблями ВМФ РФ

После некоторого затишья Соединенные Штаты вновь взялись за организацию провокаций против российских…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 25 ноября – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 6 °C |