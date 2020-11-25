Дженнифер Лопес предстала полностью обнажённой на видеозаписи в Instagram.

Впрочем, все откровенные места певица прикрывает руками, поэтому видео выглядит достаточно прилично. В кадре Лопес демонстрирует своё тело с разных ракурсов – обнажённую грудь, талию и бёдра. Видеозапись сопровождается отрывком из ещё не изданной песни певицы под название In the Morning.

Как отмечается, публикация связана с запуском нового косметического бренда певицы. Привлечь внимание к бренду столь откровенными кадрами Дженнифер решила ещё и потому, что первой будет представлена линейка косметических средств, разработанная для ухода за кожей тела.

Поклонники пришли в восторг от фигуры 51-летней певицы и отметили, что она совершенно не выглядит на свой возраст.