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Участница Comedy Woman Наталия Медведева в новой публикации в Instagram продемонстрировала на своём лице последствия кожного заболевания.

По словам Медведевой, у неё периоральный дерматит, а около месяца назад произошло обострение. Также она рассказала, что сейчас у неё «выпуклая» кожа на лице, она порой сильно сохнет и почесывается, а иногда даже жжет. Артистка отметила, что такое никому не пожелаешь, кроме того, ей с проблемой не сумели помочь справиться ни два дерматолога, ни антибиотики.

В комментариях поклонники выразили сочувствие Наталии, а также поделились рекомендациями. Так, одна из подписчиц посоветовала обратиться к психологу, отметив, что это может быть психосоматикой, другая заявила, что должен помочь морской воздух. Ещё одна подписчица рассказала, что имеет такую же проблему, и ей ничего из лекарств не помогло, и она использует только воду и хорошо отдыхает, в тяжёлых случаях умывается дегтярным мылом.

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