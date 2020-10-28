Пресс-служба сахалинского управления СК сообщила, что дело 31-летнего жителя Невельского р-на, снимавшего порнографические ролики с участием собственной дочери, передано в суд. Вина обвиняемого доказана по 160 эпизодам.

Следствие уверено, что мужчина в течение трех лет совершал в отношении своей 14-летней дочери действия сексуального характера. Все началось в 2016-м, когда девочке едва исполнилось 10 лет. Все свои действия обвиняемый снимал на электронные гаджеты и делился файлами на одном из специализированных ресурсов в сети. На этих сайтах записи могли просматривать и копировать все пользователи.

СК сообщает, что в настоящий момент по делу собрана полная база доказательств. Помимо противоправных действий в отношении собственного ребенка, мужчина также вел переписку со школьницей двенадцати лет. Он обсуждал с ней сексуальные отношения, предлагая вступить в интимную связь.