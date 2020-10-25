Супруга Никиты Михалкова Татьяна продемонстрировала в Instagram интерьер их загородного дома.

Как отмечается, 21 октября Михалкову исполнилось 75 лет, и в связи с этим Татьяна захотела поделиться с поклонниками в соцсетях кадрами с торжества, который прошёл в их загородном доме.

Таким образом, Татьяна показала, как выглядит их гостиная, которая украшена натуральным деревом и где находится множество картин и старинных икон. Также в комнате расположен рояль, который украшен множеством семейных фотографий, и белоснежный камин. На лестнице на второй этаж находятся шкуры животных, и в доме много цветов.

Никита Михалков, как отмечается, к своему 75-летию был удостоен награды Орден Труда от президента страны Владимира Путина.