На Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилось сообщение о том, что Максим Лискутов заразился коронавирусом.

Лискутов, как отмечается, является заместителем мэра Москвы, а также главной департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. О его положительном результате теста стало известно 10 октября.

Сообщается, что Лискутов в настоящее время чувствует себя достаточно нормально, у него практически нет симптомов инфекции, кроме насморка. Он выразил надежду, что удастся обойтись без осложнений.

Пока что Лискутов будет соблюдать самоизоляцию и работать из дома. Также он напомнил всем о необходимости беречь себя и окружающих, и носить маски и перчатки.

Всего в Москве, как сообщается, за последние сутки было выявлено ещё 4 105 человек с коронавирусом.