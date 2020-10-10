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На Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилось сообщение о том, что Максим Лискутов заразился коронавирусом.

Лискутов, как отмечается, является заместителем мэра Москвы, а также главной департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. О его положительном результате теста стало известно 10 октября.

Сообщается, что Лискутов в настоящее время чувствует себя достаточно нормально, у него практически нет симптомов инфекции, кроме насморка. Он выразил надежду, что удастся обойтись без осложнений.

Пока что Лискутов будет соблюдать самоизоляцию и работать из дома. Также он напомнил всем о необходимости беречь себя и окружающих, и носить маски и перчатки.

Всего в Москве, как сообщается, за последние сутки было выявлено ещё 4 105 человек с коронавирусом.

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