Актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками в Instagram новым пикантным фото.

В кадре актриса предстала сидящей на диване в платье-рубашке с длинными рукавами в фойе итальянского отеля. Здесь она вместе с супругом Андреем Кончаловским остановилась после завершения Венецианского кинофестиваля.

Дизайн платья, казалось бы, позволял в случае, если актриса отведёт руку в сторону, рассмотреть её грудь. Однако Высоцкая во избежание подобного развития событий надела чёрный топ.

Поклонники смелый наряд актрисы оценили высоко, и назвали её образ очень опасным и “на грани”. Некоторые также пришли в восторг от её босоножек, а также заявили, что от актрисы веет французским шармом и шиком.

Впрочем, некоторые подписчики раскритиковали наряд, назвав его слишком блестящим, а также негативно отнеслись к привычке оголять плечо.