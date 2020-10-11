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Сумка-седло, которую только что приобрела продюсер Яна Рудковская, обошлась ей в 355 тысяч рублей. Супруга фигуриста Евгения Плющенко тут же опубликовала снимок со своей новой покупкой в Instagram-аккаунте.

Столь дорогая сумка – это творение знаменитого бренда Christian Dior. Сама она стоит 240 тысяч руб. Но если дополнительно приобрести еще и плечевой ремень с металлическими заклепками и эффектной вышивкой, то аксессуар обойдется в 355 000.

Далеко не всех подписчиков восхитило такое хвастовство Рудковской. Некоторые написали, что Рудковская занимается откровенной показухой. По мнению пользователей, множество женщин, которые входят в список «Форбс» выделяются гораздо более скромным поведением.

После того, как продюсер написала в комментариях, что намеревается посетить Мегаспорт и поболеть за российскую сборную, некоторые подписчики озаботились судьбой недавно появившегося на свет ребенка. Они вопросили, с кем останется малыш и напомнили, что это все-таки младенец, а не домашнее животное.

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