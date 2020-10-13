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Новый год в России начнется с премьеры. 1 января на экраны выйдет вторая часть фильма «Последний богатырь», которая называется «Корень зла». В социальной сети «Одноклассники» уже опубликован официальный трейлер этой картины.

В новой части, которую так же, как и первую, снял Дмитрий Дьяченко, главный персонаж Иван примет участие в Богатырских играх. На этом мероприятии соберутся все витязи сказочной страны Белогорье, которые сразятся между собой за главные призы. Главного героя немного смущает необходимость принимать участие в играх, так как он не чувствует в себе богатырской силы и отчаянно боится проиграть Финисту, который все чаще заглядывается на его любимую Василису.

Однако Зло не дремлет. В решающий момент соревнований оно пробудится и попытается захватить власть в Белогорье. Чтобы одержать победу над ним, продолжатель богатырского рода Иван призовет старых друзей, а также объединиться с врагами ради общей цели.

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