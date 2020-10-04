Вышел трейлер «Охотника на монстров» с Миллой Йовович

На онлайн-фестивале Comiс-Con Russia все желающие смогли увидеть официальный трейлер картины «Охотник на монстров», главную роль в котором сыграла Мила Йовович. Создатели также сообщили, что фильм выйдет на экраны уже в конце 2020 года. Напомним, что ранее премьеру переносили на апрель будущего года.

События короткого видеоролика происходят в пустыне. На кадрах можно разглядеть исполинского монстра, который перемещается под толщей песка, а также группу военных, преследующих чудовище.

Фильм был снят по одноименной видеоигре, разработчиком которой является студия Capcom. В ней геймеру предлагается находить и уничтожать различных монстров, получая за это вознаграждение в виде внутриигровой валюты. Также имеется возможность «прокачивать» персонажей и добывать новое оружие.