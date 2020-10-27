В китайском информагентстве Sohu сообщили, что американские летчики не смогли заставить российских пилотов отлететь от Аляски.

Согласно словам военных экспертов из КНР, данный инцидент случился, когда Су-35, Ту-95МС и А-50 российских ВКС подлетели к побережью США. На перехват были отправлены американские истребители F-22, которые практически никак не повлияли на экипажи из РФ, продолжившие следовать заданному маршруту.

Вскоре Су-35 и А-50 решили вернуться на базу из-за нехватки топлива, а бомбардировщики остались возле Аляски, находясь при этом в нейтральном воздушном пространстве. Их полет в итоге продлился двенадцать часов. Летчики Соединенных Штатов в конечном итоге сдались, так как их попытки отогнать Ту-95МС ни к чему не привели.