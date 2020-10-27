читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском информагентстве Sohu сообщили, что американские летчики не смогли заставить российских пилотов отлететь от Аляски.

Согласно словам военных экспертов из КНР, данный инцидент случился, когда Су-35, Ту-95МС и А-50 российских ВКС подлетели к побережью США. На перехват были отправлены американские истребители F-22, которые практически никак не повлияли на экипажи из РФ, продолжившие следовать заданному маршруту.

Вскоре Су-35 и А-50 решили вернуться на базу из-за нехватки топлива, а бомбардировщики остались возле Аляски, находясь при этом в нейтральном воздушном пространстве. Их полет в итоге продлился двенадцать часов. Летчики Соединенных Штатов в конечном итоге сдались, так как их попытки отогнать Ту-95МС ни к чему не привели.

Вам может понравиться

Турция опровергла обвинения союзников по НАТО в закупке С-400 без предложенных альтернатив

В Турции опровергли обвинения союзников из Североатлантического альянса, предложив им указать «альтернативу»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Возвращение Натальи Ветлицкой на российскую сцену обернулось полным провалом

Журналист Алексей Остудин в своём Facebook заявил, что возвращение певицы Натальи Ветлицкой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

В Баку заявили, что уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в Карабахе

Ильхам Алиев, азербайджанский лидер, сообщил, что вооруженным силам страны удалось ликвидировать не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 октября – пасмурно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 27 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 27 октября – переменная облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 27 октября – ясно, до 17 °C |