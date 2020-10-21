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Израильские Военно-воздушные силы вчера, 20 октября, нанесли авиаудар по одному из бункеров палестинской организации ХАМАС, расположенному на юге сектора Газа.

Данная атака стала ответом на недавний ракетный обстрел Израиля. Отмечается, что в секторе Газа палестинскими боевиками был осуществлен пуск ракеты по израильской территории, которая была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Позднее Джонатан Конрикус, представитель Минобороны страны, заявил, что ими был обнаружен многометровый туннель под землей, находящийся на границе с анклавом. Он добавил, что подземный комплекс необходимо уничтожить.

В воздушной атаке приняли участие несколько истребителей и один ударный вертолет ВВС Израиля. В СМИ напоминают, что в последний раз израильская территория подверглась обстрелу со стороны ХАМАС в минувшую пятницу, 16 октября. Тогда говорилось, что ракета упала в незаселенном районе.

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