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До конца 2020 года на вооружении российских ВКС появится истребитель Су-57. В субботу этот самолет совершил учебно-тренировочный полет над Комсомольском-на -Амуре и успешно приземлился.

Истребитель, построенный на предприятии КнААЗ, называют «вторым серийным». Все дело в том, что первый такой самолет, открывающий серийное производство, в конце прошлого года потерпел крушение в ходе испытательного полета. Из-за этого пришлось временно приостановить вылеты Су-57.

С 2021 года вступает в действие контракт авиационного завода с ВКС, который предусматривает поставку трем полкам истребителей Су-57. Согласно этому документу, поставки будут завершены через 7 лет. Помимо этого, с 2025 года планируется испытания истребителей, оснащенных двигателями второго этапа, относящихся к шестому поколению.

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