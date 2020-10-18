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Врач Александр Карабиненко рассказал о том, как стоит защищать себя от коронавируса зимой.

Как он отмечает, в настоящее время поведение вируса при минусовых температурах изучено недостаточно хорошо, а потому следует принимать все возможные меры для своей защиты. Кроме того, зимой падает сопротивляемость организма человека ко всем инфекциям.

Так, наиболее действенным способом для уменьшения скорости распространения вируса было названо ношение человеком средств индивидуальной защиты. Маски помогают предотвратить распространение мелких брызг, исходящих от человека во время разговора или кашля. Кроме того, зимой маска помогает согревать воздух. На руках человека находится множество вирусов и бактерий, поэтому ношение перчаток также важно.

Отмечается, что коронавирус может повести себя зимой также, как и грипп, и начать распространяться ещё быстрее. Потому необходима вакцинация.

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  • Анна
  • 16.10.2020
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