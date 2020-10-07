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На завершающей программе проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент ответил на несколько вопросов о своей личной жизни. Он сообщил Андрею Ванденко, что в детстве мечтал быть похожим на Зорге, а также рассказал, что к личным потерям относит смерть родителей.

Журналисту очень хотелось узнать побольше о семье Путина. Как только президент не захотел отвечать на один из вопросов на эту тему, Ванденко начал иронично покашливать. На это глава государства посоветовал собеседнику не хрюкать, так как он слишком далек от вопросов безопасности и ничего в них не понимает. Президент заявил, что у него есть внуки, делающие его счастливым. А их количество – только личное дело Владимира Путина, а не окружающих.

Также президент сказал, что западная традиция выставлять напоказ семью, не подходит для российских реалий. Потому что, во-первых, «мы не в том состоянии находимся, чтобы заниматься таким театром», а во-вторых, существуют определенные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать.

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