Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте правовой информации было опубликовано распоряжение об объявлении благодарности музыканту Юрию Лозе от Владимира Путина.

Как сообщается, благодарность ему объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность». Юрий Лоза играл в группе «Интеграл», после чего занялся сольной карьерой. Также он является автором ряда песен. Кроме того, особую известность он получил в середине 2010-х годов за критику в адрес некоторых зарубежных и отечественных исполнителей.

Комментируя благодарность, Лоза, в свою очередь, высказал президенту благодарность, однако заявил, что было бы логичнее выдать ему звание заслуженного артиста. На получение этого звания он уже был выдвинут год назад. Сейчас же, как заявил Лоза, выходит так, что он достоин только грамоты.

Вам может понравиться

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост рассказала о поощрении насилия на проекте

Лера Фрост, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», в интервью YouTube-каналу «Точки Nad И»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.10.2020
  • читать 1 минуту

Татьяна Овсиенко продемонстрировала семейную идиллию после слухов об избиениях и алкоголизме

Певица Татьяна Овсиенко после слухов в Сети о том, что её избивает… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.10.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Михаила Ефремова поменяла своё имя на мужское в социальных сетях

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария за некоторое время до 20-летия, которое она… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 16 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 25 °C |