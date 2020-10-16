На сайте правовой информации было опубликовано распоряжение об объявлении благодарности музыканту Юрию Лозе от Владимира Путина.

Как сообщается, благодарность ему объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность». Юрий Лоза играл в группе «Интеграл», после чего занялся сольной карьерой. Также он является автором ряда песен. Кроме того, особую известность он получил в середине 2010-х годов за критику в адрес некоторых зарубежных и отечественных исполнителей.

Комментируя благодарность, Лоза, в свою очередь, высказал президенту благодарность, однако заявил, что было бы логичнее выдать ему звание заслуженного артиста. На получение этого звания он уже был выдвинут год назад. Сейчас же, как заявил Лоза, выходит так, что он достоин только грамоты.