YouTube-канал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой российская авиация атакует лагери наемников в Сирии. Сообщается, что на этих базах подготавливаются боевики, которые затем отправляются в Нагорный Карабах.

Информация о тренировочном лагере, находящемся неподалеку от населенного пункта Кафер-Диббин, поступила от российских разведывательных подразделений. Сразу же после этого удары по базе террористов были нанесены с самолетов ВКС России Су-24М и Су-34. В ходе этой атаки была уничтожена техника, а также повреждены укрытия и замаскированный пункт управления.

Сообщается, что подобные лагери готовят сотни наемников для отправки в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Вербовкой и перевозкой террористов занимаются инструкторы из Турции, а также специалисты частной военной компании, название которого не раскрывается. Среди востребованных воинских специальностей в Карабахе – механики-водители и операторы ПТРК – управляемых противотанковых комплексов.