Доктор Биологических наук и профессор МГУ Алексей Аграновский выразил мнению по поводу следующего всплеска коронавируса в России.

Как считает вирусолог, следующая волна будет слабее по сравнению с весной и осенью 2020 года. Он прогнозирует серьёзное ослабление коронавируса, отмечая, что взрывного прироста быть не должно. При этом спад заболеваемости коронавирусом не будет быстрым, а касаемо тяжёлых случаем Аграновский не может ничего предположить.

Также профессор высказался, что коронавирус в популяции задержится очень надолго, однако в течение года или к следующему лету он начнёт ослабевать как биологически, так и информационно.

Следующий рост заболеваемости, по мнению Аграновского, произойдёт не раньше весны 2021 года.