Вирусолог Виктор Зуев рассказал о людях, являющими, по его мнению, наиболее опасными переносчиками коронавируса.

Согласно его словам, этими людьми являются бессимптомные носители вируса. Он называет недоразумением и глупостью то, что подобных людей так именуют. Зуев уверен, что заболеваний без проявления симптомов не существует, а таких людей считает здоровыми людьми, являющимися вирусоносителями.

Зуев отмечает, что в их организме коронавирус находится в латентной форме. Это, как сообщается, обоюдовыгодная форма для вируса и его носителя. Так, человек-носитель не заболевает, однако сам вирус, обосновавшись в его организме, получает возможность сохраниться как вид.

Также Зуев сообщил, что бессимптомные носители являются вирусовыделителями, и отметил, что те, кто, к примеру, переболел корью, никого не заражают, в то время как эти люди заражают коронавирусом.