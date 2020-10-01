Телеведущая Виктория Лопырева на своей странице в Instagram опубликовала очередное фото со своего отдыха.

В кадре Виктория позирует на борту яхты, облачённая в белый купальник-бикини с полупрозрачными плавками и рубашку, завязанную под грудью. Образ дополнен солнцезащитными очками и различными украшениями.

В комментариях поклонники выразили восхищение фигуре Виктории и назвали её совершенством, а также заявили, что она их вдохновляет. Также было отмечено, что белый цвет купальника замечательно оттеняет загар Виктории. Однако некоторые раскритиковал низ купальника, сравнив его с бабушкиными трусами из-за высокой талии, которая, по их мнению, не украшается женскую фигуру.

Впрочем, отвечать недовольным и комментировать свой внешний вид Виктория не стала.