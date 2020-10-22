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В четверг видеосервис Start покажет пилотную серию нового многосерийного фильма о Шерлоке Холмсе. На этот раз местом действия будет Российская империя, куда великий сыщик отправится из Лондона вслед за Джеком-Потрошителем.

Роль Холмса в сериале «Шерлок в России» исполнил Максим Матвеев. Вместо знаменитого Уотсона напарником сыщика станет простой российский доктор Карцев в исполнении Владимира Мишукова. Также в фильме представлены многие другие известные актеры – Павел Майков, Константин Богомолов, Константин Юшкевич, Ирина Старшенбаум и прочие.

Представляя сериал, Матвеев сообщил, что это не экранизация книг о Шерлоке Холмсе. Это попытка перенести знаменитого сыщика совсем в другие условия и посмотреть, как он будет вести себя там, куда перенесется. Также исполнитель главной роли рассказал, что его Холмс будет отличаться от остальных.

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