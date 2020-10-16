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Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым откровенным фото на своей странице в Instagram.

В кадре Брежнева позирует на фоне тёмной шторы в обтягивающем чёрном боди, которое имеет большой вырез в области живота. Также на певице имеются чёрные ботинки на рифлёной подошве. Фото, как отмечается, сделано в примерочной. В подписи Брежнева отметила хороший свет в примерочной и заявила, что благодаря ему видно, что она не зря занимается спортом.

В комментариях подписчики выразили восхищение фигурой певицы, которую они завали шикарной. Кое-кто даже сообщил о перегревании смартфона от фигуры Брежневой.

Было высказано предположение, что певица подбирает себе наряд для нового клипа. Некоторым её образ в боди напомнил рекламу фитнес-клубов из 80-х годов.

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