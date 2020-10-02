Известная исполнительница Вера Брежнева сделала поклонникам оригинальный презент на свой профессиональный праздник. В день музыки она опубликовала в социальной сети откровенную фотографию. Она сняла бюстгальтер, прикрыв грудь лишь завязанной в узел рубашкой, и сфотографировалась с загадочной улыбкой на устах.

В подписи к снимку актриса и певица поздравила с праздником не только своих коллег, но и всех, кто неравнодушен к хорошей музыке. Помимо этого, Вера рассказала историю из собственной жизни. Она поведала, что много лет назад ее родители приютили 12-летнего парня. Но ему по всей видимости не понравилось новое жилище. И вскоре он бесследно исчез, прихватив магнитофон «Иж -305С», который очень любила будущая «звезда».

Также Вера Брежнева рассказала о музыкальных кумирах своего детства, в число которых вошли Ирина Аллегрова, солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко, Филипп Киркоров и автор бессмертного «Плота» Юрий Лоза.