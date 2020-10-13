Актриса Людмила Поргина, являющаяся вдовой Николая Караченцова, высказалась насчёт предложения Никаса Сафронова о пенсии известных артистов, которая, по его мнению, должна быть как минимум 150 тысяч рублей.

Поргина отнеслась к предложению Сафронова весьма положительно, и сообщила, что подобная пенсия – это нормально. С ней она сможет отправиться в Турцию, или даже в Париж, если приобретёт дешёвый авиабилет и место в бюджетном отеле.

Комментируя свою пенсию, выплачиваемую ей в настоящее время, артистка заметила, что пахала с утра до ночи, принимала участие на утренниках, а днём – на взрослых спектаклях. Также она часто бывала на гастролях по всей стране, и порой пропадала на них по несколько месяцев. Пенсия же у неё составляет 53 тысячи рублей, из которых 30 тысяч – за звание заслуженной артистки.

Сейчас, как Поргина отметила, она уже «давно не шикует».