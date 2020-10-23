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Популярный эрудит и политолог Анатолий Вассерман дал комментарий за заявление украинского президента Владимира Зеленского, вознамерившегося строить две военные базы на Черном море. Телеведущий предположил, что эти самые базы будут постоянно пустовать, так как у Украины банально не хватит кораблей, чтобы их заполнить.

Вассерман пояснил, что сейчас ВМСУ не способны полностью занять даже те гавани для боевых кораблей, которые имеются на Азовском море в Бердянске и на Черном – в Одессе. Из-за этого возникает вопрос – для кого украинцы будут строить базы. Все дело в том, что Конституция Украины запрещает постоянно размещать на своей территории подразделения польских и американских ВМС.

Эрудит сделал предположение, что строительство инициировала Турция. Ведь именно после визита в Анкару Зеленский не только пообещал выстроить новые базы, но еще и заявил о создании крымской международной платформы. Вполне возможно, что среди государств, которые «выступают за возвращение Крыма Украине» особое место займет именно Турция. Флот которой постоянно обновляется и даже превосходит российский по техническому оснащению.

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