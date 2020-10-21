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21 октября в Южно-Сахалинске были представлены участницы конкурса «Женщина года».

Целью создания этого конкурса было обращение внимания на то, которую роль женщина выполняет в условиях современного мира, а также признание заслуг южносахалинок. Конкурс, как отмечается, с каждым годом он становится всё более интересным и сложным для участниц, а проводится он уже в 12-й раз.

Участвовать в конкурсе в этом году решились 24 местные жительницы. Им придётся побороться в шести номинациях, которые представляют различные сферы – как профессиональные, так и общественные, а также культурные и семейные. Конкурсантки представились в творческих визитках, а также дали ответы на вопросы конкурсной комиссии. Как было отмечено, им предстоит жесткая конкуренция, так как все участницы являются достойными соперницами.

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