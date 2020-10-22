В Воронежской области коронавирусная инфекция стала причиной смерти ещё 19-ти человек за последние сутки.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, это является печальным рекордом по количеству смертей от коронавируса в регионе. Таким образом, общее число смертей от инфекции за всё время пандемии достигло 334 человека.

Отмечается, что больше всего заболевших коронавирусом приходится на работников таких сфер, как ЖКХ, образование, а также госслужащих и сотрудников транспортной сферы. Каждый день проводится около восьми тысяч тестов на выявление коронавируса.

Также указывается, что за неделю были проверены около 700 как городских, так и пригородных автобусов с целью контроля над соблюдением масочного режима.