Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что Украина намеревается построить две новые военно-морские базы в акватории Черного моря. Об их месторасположении президент не сказал ничего. Российские военные скептически относятся к этому заявлению.

Так, бывший командующий российским Черноморским флотом Владимир Комоедов рассказал о том, что без помощи извне Украина вряд ли сумеет построить новые базы. Он пояснил, что строительство – это только полдела. Помимо этого, базы придется еще и постоянно обслуживать, для чего у Украины банально не хватит денег.

По версии Комоедова, одна из баз будет строиться рядом с городом Скадовском в Херсонской области. Он считает, что на нее перебросят боевые корабли, базирующиеся в настоящий момент в Одессе. Однако для такого строительства Украине придется брать крупные кредиты у МВФ и западных государств.