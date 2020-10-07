Марк Эспер, глава американского Минобороны, отметил, что КНР и РФ совершают попытки подрыва преимуществ США в военной сфере, сдвигая тем самым баланс в мире.

Согласно его словам Россия и Китай активно усовершенствуют имеющиеся в их распоряжении войска. Они пытаются противодействовать Соединенным Штатам путем разработки нового высокоточного вооружения с дальним радиусом действия, современных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, а также иных систем, ограничивающих доступ и маневры.

В СМИ напоминают, что еще два года назад Пентагон сформировал новую стратегию нацобороны, которая направлена на длительное соперничество с Российской Федерацией и Китаем. Таким образом, для США эти страны стали основными соперниками.