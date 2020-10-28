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Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что Америка готова развернуть ракеты средней и меньшей дальности.

Согласно его словам, при необходимости для того, чтобы сдержать Россию, они готовы развернуть ракеты в Европе. Кроме того, на такие же действия Америка готова пойти и в Индийско-Тихоокеанском регионе – для противостояния Китаю. Китай, как отмечается, не состоит в договоре ДРСМД, и «нацелил тысячи ракет» на союзников США.

Как считают в Америке, Китай может использовать эти ракеты и против них, так как США ограничены договором ДРСМД с Россией, а Китай – нет. В итоге, как сообщил О’Брайен, президент решил, что они не будут ставить свою национальную безопасность под угрозу из-за этого договора, и вышли из него и занялись созданием гиперзвуковых ракет.

Таким образом, О’Брайен отметил, что США получает возможность сдерживать нападение и ставит их в позицию, при которой они могут вести переговоры над контролем вооружения в будущем.

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