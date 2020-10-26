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В следующем году конструкторы из США надеются создать новый боевой комплекс, направленный на уничтожение беспилотной подлодки «Посейдон», способной нести ядерные боеголовки.

Кайл Мизоками, автор соответствующего материала, отметил, что инженеры работают над подводной системой под названием Hammerhead, которую можно разместить на дне океана и держать в режиме ожидания. Благодаря особому акустическому радару она может выявлять сигналы субмарин противника и стрелять по ним самонаводящимися торпедами.

Согласно словам эксперта, Пентагон собирается разместить новейшие боевые системы в стратегических зонах Атлантического и Тихого океанов. Он добавил, что новый комплекс сможет ликвидировать любые подводные аппараты, включая российский «Посейдон».

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