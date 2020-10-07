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В ходе военного столкновения на территории Нагорного Карабаха азербайджанским войскам удалось захватить сразу несколько танков и других боевых машин армянской армии. Министерство обороны запечатлело это факт на видео, которое размещено на официальном сайте ведомства.

В тот же день с наступлением сумерек ВС Азербайджана нанесли серию ракетно-артиллерийских ударов по столице НКР Степанакерту. Сообщается, что обстрелы сопровождались многочисленными звуками сирен по всему городу. О количестве жертв очередной атаки пока информации нет.

Напомним, что Азербайджан и Армения с 27 сентября выдвигают обоюдные обвинения в провокациях и обстрелах. Именно в этот день конфликт между двумя государствами обострился до предела. Попытку вернуть их за стол переговоров предприняли Россия, США и Франция. Глава армянского правительства Никол Пашинян призвал западные государства не оказывать поддержку Турции и Азербайджану и прекратить поставки оружия в эти страны. В противном случае они станут соучастниками крупного преступления против человечества.

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