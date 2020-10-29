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Армянские ВС нанесли удар по позициям Азербайджана с использованием ракет «Эльбрус». В сети появилось видео, подтверждающее этот факт.

Главное предназначение ракетного комплекса «Эльбрус» — это запуск одноступенчатых баллистических жидкостных ракет, которые в классификации Североатлантического альянса проходят под названием «Скад». Эти боеприпасы способны пролететь до 500 километров со скоростью около двух километров за секунду.

В ряде сетевых изданий уже несколько раз сообщалось о запуске армянскими ВС подобных ракет. Так, утверждается, что именно «Эльбрус» дважды использовался для обстрела города Гянджи, где некоторое время назад располагались турецкие истребители F-16. Всего, по данным экспертов, у Армении имелось восемь подобных боеприпасов до начала конфликта.

Подпись под видео с запуском «Эльбруса» гласит, что несмотря на преимущество азербайджанских ВС, армянские военнослужащие время от времени наносят довольно мощные удары, позволяющие удерживать оборону.

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