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Портал TheOneRing.net сообщил о том, что в будущем сериале «Властелин колец» от Amazon могут добавить интимные сцены.

Как отмечается, в кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» акцента на интимные отношения между героями практически нет. Но, в связи с успехом сериала «Игра престолов», многим поклонникам книг Толкина было интересно, будут ли создатели сериала по «Властелину колец» добавлять откровенные сцены. Большинство считает, что это совершенно ненужно.

Однако, согласно информации портала, в Сети были опубликованы объявления о кастинге актёров с предупреждением о том, что претенденты должны иметь спокойное отношение к наготе. Кроме того, указывается, что Amazon нанял координатора интимных сцен.

Впрочем, на данный момент информация об откровенных сценах в предстоящем сериале является только слухами.

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