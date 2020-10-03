В Санкт-Петербурге из четырёх больниц уволились главные врачи.

Как отмечается, трое из четырёх врачей попадают под закон о возрастных ограничениях для руководителей. Согласно этому закону, предельный возраст для главного врача составляет 65 лет.

Так, Юрию Лобзину из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней в ноябре будет 70 лет, и оставить свою должность он решил именно из-за возраста. По этой же причине Яков Накатис из клинической больницы №122 также покидает свою должность.

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов заявил, что планировал уйти ещё в феврале, однако ситуация с коронавирусом помешала ему это сделать. А у Алексея Баиндурашвили, руководителя НМИЦ имени Турнера, имеются свои планы, и должность, как он отметил, он покидает добровольно. При этом он, а также Яков Накатис, станут президентами своих медицинских учреждений.