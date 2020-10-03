читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Санкт-Петербурге из четырёх больниц уволились главные врачи.

Как отмечается, трое из четырёх врачей попадают под закон о возрастных ограничениях для руководителей. Согласно этому закону, предельный возраст для главного врача составляет 65 лет.

Так, Юрию Лобзину из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней в ноябре будет 70 лет, и оставить свою должность он решил именно из-за возраста. По этой же причине Яков Накатис из клинической больницы №122 также покидает свою должность.

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов заявил, что планировал уйти ещё в феврале, однако ситуация с коронавирусом помешала ему это сделать. А у Алексея Баиндурашвили, руководителя НМИЦ имени Турнера, имеются свои планы, и должность, как он отметил, он покидает добровольно. При этом он, а также Яков Накатис, станут президентами своих медицинских учреждений.

Вам может понравиться

Российские туристы рассказали о нежеланных странах для посещения

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и выявил, какие направления стали… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.10.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти выявили новый способ телефонного мошенничества

Представители Роспотребнадзора рассказали о новом способе обмана по телефону, который уже несколько… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Татарстане бывшего охранника Росгвардии обвинили в изнасиловании

Бывший охранник, ранее служивший в Росгвардии, а также его хороший знакомый обвиняются… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 3 октября – пасмурно, до 16 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C |