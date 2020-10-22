В Ростовской области, согласно официальной информации, за последние сутки было выявлено 297 новых случаев заболевания коронавирусом в 21 городе региона.

Большая часть заболевших, 44,8% имеют возраст от 46 до 65 лет, 28,3% – 18-45 лет, 18,9% – 66-79 лет, 6% старше 80-ти лет и ещё 2% – несовершеннолетние.

Таким образом, общее число заболевших составляет 27 840 тысяч человек, и, как отмечается, показатель заболеваемости – 662,5 на 100 тысяч местных жителей. Индекс распространения вируса составляет 1,09.

Вылечились от инфекции за всё время пандемии 22 828 пациентов, из них 393 – за последние сутки. На стационарном лечении в настоящее время находятся 2 140 пациента, ещё 154 больных в тяжёлом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии коронавирус стал причиной смерти 704 человек.